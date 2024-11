Ο Τζιόρτζιο Σκαλβίνι αψήφησε τον κανόνα του χρόνου αποκατάστασης που απαιτεί η ρήξη χιαστού κι επιστρέφει στη δράση με την Αταλάντα λιγότερο από έξι μήνες μετά!

Η περασμένη σεζόν κυλούσε ιδανικά για τον Τζιόρτζιο Σκαλβίνι, όντας βασικό κι αναπόσπαστο μέλος της Αταλάντα μέχρι την κατάκτηση του Europa League τον Μάιο, του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία των Μπεργκαμάσκι.

Το φινάλε, ωστόσο, ήταν αποκαρδιωτικό καθώς ο 19χρονος στόπερ υπέστη ρήξη χιαστού στα τελευταία λεπτά του τελευταίου αγώνα της σεζόν κόντρα στη Φιορεντίνα, γεγονός που σήμανε την απουσία του από την Εθνική Ιταλίας στο EURO και ένα πολύ κακό μαντάτο για την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ενόψει της επόμενης περιόδου.

Λίγοι περίμεναν, όμως, ότι σε λιγότερο από έξι μήνες μετά τον τραυματισμό του, ο Σκαλβίνι θα είναι ξανά παρών στην αποστολή! Όπως ανακοίνωσε η Αταλάντα, ο Ιταλός αμυντικός επέστρεψε στις προπονήσεις μέσα στη διάρκεια του διαλείμματος για τις εθνικές ομάδες και τέθηκε στη διάθεση του Γκασπερίνι για το ματς με την Πάρμα, μόλις 173 ημέρες μετά την έναρξη της αποθεραπείας του!

