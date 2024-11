Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», η επιστροφή του Μπραΐμ Ντίαθ στη Μίλαν είναι αρκετά πιθανή, με τον 25χρονο να θέλει περισσότερα λεπτά συμμετοχής από αυτά που παίρνει φέτος στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπραΐμ Ντίαθ το περασμένο καλοκαίρι έκλεισε την πόρτα σε Ρόμα και Τότεναμ προκειμένου να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο τα λεπτά συμμετοχής που λαμβάνει μέχρι στιγμής δεν τον έχουν αφήσει ικανοποιημένο. Ο Ισπανός, σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» θέλει να παίζει περισσότερο, επομένως δεν αποκλείεται να αναζητήσει μία ομάδα η οποία θα τον υπολογίζει περισσότερο. Οι Ιταλοί αναφέρουν ότι η Μίλαν είναι διατεθειμένη να εντάξει και πάλι στο δυναμικό της τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό, ο οποίος διατηρεί καλές σχέσεις με το σύλλογο αλλά και πολλούς παίκτες του, όπως ο Τεό Ερναντές.

Ο ίδιος πέρασε τρεις εξαιρετικές σεζόν στο Millanelo υπό τις οδηγίες του Στέφανο Πιόλι, έχοντας συνδέσει το όνομά του με ιστορικές επιτυχίες του συλλόγου. Στη Μίλαν, κατάφερε να σημειώσει 18 γκολ σε 124 συμμετοχές, με το αποκορύφωμα της πορείας του να είναι η κατάκτηση του scudetto το 2022.

Μετά τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης το καλοκαίρι του 2023, ο Ντίαθ δεν έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής. Φέτος, έχει αγωνιστεί μόλις εννέα φορές στη La Liga, πετυχαίνοντας ένα γκολ, ενώ στο Champions League έχει παίξει ελάχιστα, μόλις 45 λεπτά.

Παρά τη... λειψανδρία που υπάρχει στη Βασίλισσα, μετά τους απανωτούς τραυματισμούς, η Μίλαν διατηρεί ελπίδες ότι θα μπορέσει να φέρει ξανά τον 25χρονο στο Σαν Σίρο, αν και η ανάγκη για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της δεν είναι άμεση. Ο Κρίστιαν Πούλισιτς έχει ήδη αναλάβει πιο κεντρικό ρόλο, ενώ οι Λεάο και Τσουκουέζε βρίσκονται σταθερά στις πτέρυγες.

Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, η πρόταση των Ροσονέρι δεν θα είναι τόσο δελεαστική όπως κάποια αντίστοιχη της Σαουδικής Αραβίας, όμως σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», ο παίκτης μπορεί να δώσει περισσότερη βάση στη συναισθηματική σύνδεση που έχει με την ομάδα του Φονσέκα και είναι ανοιχτός στο να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του τον προσεχή Ιανουάριο.

