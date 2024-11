Επεισόδια μεταξύ των οργανωμένων οπαδών της Γιουβέντους και της Τορίνο προκλήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης (9/11), μερικές ώρες πριν το ντέρμπι της πόλης.

Τεταμένο είναι το κλίμα στο Τορίνο λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Τορίνο για την 12η αγωνιστική της Serie A (9/11, 21:45).

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (9/11), γύρω στη μία, οργανωμένοι των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στους δρόμους της πόλης σε κάτι που θύμισε... ανταρτοπόλεμο. Περίπου 60 οπαδοί ενεπλάκησαν στα επεισόδια, πολλοί εκ των οποίων ήταν οπλισμένοι με ζώνες, ρόπαλα και μπαστούνια.

Περίπου δέκα οπαδοί της Γιουβέντους οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό κι άλλων ταραχοποιών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά.

