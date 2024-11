Η Ρόμα εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής προπονητή και οι Ρωμαίοι έχουν στραμμένο το βλέμμα τoυς στον Μαντσίνι ως αντικαταστάτη του Γιούριτς.

Η Ρόμα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή μετά την τελευταία ισοπαλία στο Europa League με την Ουνιόν Σεν Ζιλουάν .Μάλιστα η διοίκηση της ομάδας έχει βάλει στα «ραντάρ» της τον Ρομπέρτο Μαντσίνι για την αντικατάσταση του Ιβάν Γιούριτς.

Οι Φρίντκιν, ιδιοκτήτες του συλλόγου, αναζητούν τον άνθρωπο που θα επαναφέρει την ομάδα στις επιτυχίες. Σύμφωνα με την Ιταλική εφημερίδα «Leggo», φαίνεται πως όλα αυτά τα έχουν βρει στο πρόσωπο του Μαντσίνι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά τον Ντε Ρόσι, λοιπόν, την πόρτα της εξόδου δείχνουν οι Ρωμαίοι και στον Κροάτη τεχνικό, που δεν κατάφερε να ανεβάσει την αγωνιστική εικόνα των Τζελορόσι, οι οποίοι βρίσκονται στη 12η θέση της Serie A με 13 βαθμούς.Ενώ στο Europa League βρίσκονται στην 20η θέση, έχοντας μία νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες.

