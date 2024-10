Ιταλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι το αποτέλεσμα του Ρόμα - Τορίνο (31/10) θα κρίνει και το μέλλον του Ιβάν Γιούριτς στους Τζιαλορόσι, ο οποίος είναι πιθανό να απολυθεί, με τον Ντε Ρόσι να βρίσκεται στη λίστα των πιθανών αντικαταστατών του.

Η εποχή Γιούριτς στη Ρόμα δεν έχει πάει καλά μέχρι στιγμής, με το μέλλον του Κροάτη τεχνικού να κρίνεται αβέβαιο λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πρόσληψή του. Τα αποτελέσματα των Τζιαλορόσι δεν είναι τα επιθυμητά, με αποκορύφωμα την ήττα από την Έλφσμποργκ στο Europa League. Οι ιθύνοντες έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν το σενάριο της αλλαγής προπονητή, πριν χαθεί η χρονιά.

Αυτό επιβεβαιώνει και ο ιταλικός τύπος, που έχει ήδη φέρει στο φως μία λίστα με τους πιθανούς αντικαταστάτες του Γιούριτς. Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκεται και εκείνο του Ντανιέλε Ντε Ρόσι, που είχε απολυθεί τον Σεπτέβριο, μετά το 0/4 που είχε κάνει με τους παίκτες του στην αρχή της σεζόν.

Η «Il Messaggero» επανήλθε με νέο ρεπορτάζ που αφορά την τεχνική ηγεσία της Ρόμα, αναφέροντας ότι όλα μπορούν να κριθούν από το αποτέλεσμα του ματς κόντρα στην Τορίνο, για τη 10η αγωνιστική της Serie A (31/10). Η διοίκηση των Ρωμαίων έχει στείλει... τελεσίγραφο στον 49χρονο, λέγοντας ότι θα διακόψει τη συνεργασία τους σε περίπτωση που η ομάδα δεν βγει κερδισμένη από την εντός έδρας αναμέτρηση.

