«Θρίλερ» με την αναβολή του Μπολόνια - Μίλαν: Μιλούν για αλλοίωση πρωταθλήματος οι Ροσονέρι

Η απόφαση για την αναβολή του Μπολόνια-Μίλαν οριστικοποιήθηκε, ωστόσο ο Πάουλο Φονσέκα και οι παίκτες του διαμαρτύρονται έντονα καθώς αυτή θα προκαλέσει αλλαγές στη βαθμολογία της Serie A, που δεν θα τούς ευνοούν.

Μπορεί οι αρμόδοι να κατέληξαν σε απόφαση για το Μπολόνια-Μίλαν, ωστόσο δεν είναι ευχαριστημένες και οι δύο πλευρές από την αναβολή της αναμέτρησης της 9ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην πόλη των Ροσομπλού, μετά τις πλημμύρες που την έπληξαν, δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή του ματς.

Ο δήμαρχος ήταν ο πρώτος που είχε κάνει λόγο για αναβολή, ωστόσο δεν ήταν υπεύθυνος να βγάλει την ετυμηγορία. Μετά από σύσκεψη των ανθρώπων της διοργανώτριας αρχής, που εξέτασε τρία εναλλακτικά σενάρια, αποφασίστηκε το παιχνίδι να πάει για το 2025.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των Ροσονέρι, καθώς θα επηρεάσει άμεσα το ήδη βεβαρυμένο πρόγραμμά τους. Τα ιταλικά ΜΜΕ εξηγούν ότι υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους οι Μιλανέζοι έχουν νεύρα με την αλλαγή ημερομηνίας. Πρώτον, δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τους Ερναντέζ και Ράιντερς στην αναμέτρηση απέναντι στη Νάπολι, καθώς οι δύο παίκτες θα εξέτιαν με την Μπολόνια. Δεύτερον, από τις αρχές Ιανουαρίου θα βρεθούν με δύο παιχνίδια λιγότερα (λόγω και του Super Cup), πράγμα που θα αποθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές του, όπως υποστήριξε ο Πάουλο Φονσέκα.

Επιλέον, ακόμα δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για το ματς με τους Ροσομπλού και στη Μίλαν ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για μία προσπάθεια αλλοίωσης του πρωταθλήματος, αφού για ένα αόριστο χρονικό διάστημα, η βαθμολογία δεν θα είναι αντιπροσωπευτική για τους Ροσονέρι.

🚨 OFFICIAL: Bologna vs Milan game will be postponed to a later date.



❌ This means Reijnders and Theo Hernandez will serve their suspension during their midweek game vs Napoli instead