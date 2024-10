Ο Ματς Χούμελς είναι παίκτης της Ρόμα εδώ και ενάμιση μήνα, όμως ακόμη περιμένει για την πρώτη του συμμετοχή, ενώ οι όλο νόημα δημοσιεύσεις του στα social media δίνουν και παίρνουν.

Μετά το μεταγραφικό του «σίριαλ» το περασμένο καλοκαίρι, ο Ματς Χούμελς βρέθηκε τελικά να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τη Ρόμα, όμως τα λεπτά που έχει καταγράψει με τη φανέλα των Τζιαλορόσι είναι ακόμη... μηδαμινά!

Η Ρόμα σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης (24/10) την πρώτη της νίκη στο Europa League επί της Ντινάμο Κιέβου, σε ένα ματς που ο Χούμελς αναμενόταν να κάνει το ντεμπούτο του, κάτι που ο ίδιος είχε δηλώσει κατά τη διακοπή για το Nations League.

Ωστόσο, ο Ιβάν Γιούριτς αποφάσισε να μην τον βάλει στο ματς, με τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό να μετράει πλέον επτά παρουσίες στον πάγκο των Τζιαλορόσι, αλλά καμία συμμετοχή ως τώρα! Βέβαια, στάθηκε άτυχος πριν από δύο αγωνιστικές, αφού ταλαιπωρήθηκε από αρρώστια και δεν έδωσε το «παρών» απέναντι στη Μόντσα.

Και παρότι ο κόσμος της Ρόμα περιμένει να τον δει επιτέλους εν δράση, ο ίδιος «πετάει» διάφορα... αστειάκια στα social media, όπως το story του από την προπόνηση που συνοδευόταν από τη λεζάντα «προπόνηση, όπως πάντα», αστειευόμενος για τον χρόνο που έχει λάβει υπό τον Γιούριτς.

Ο Χούμελς αδημονεί εδώ και καιρό για το ντεμπούτο του και στις αρχές του μήνα δημοσίευσε ανάρτηση με φωτογραφίες από τον ίδιο και την πόλη της Ρώμης, γράφοντας «Σύντομα θα συμπεριληφθούν και φωτογραφίες παιχνιδιών. Νομίζω», δίνοντας ένα σαφές μήνυμα προς τον Γιούριτς, αλλά και τους φιλάθλους.

Η Ρόμα αγωνίζεται με τη Φιορεντίνα στην επόμενη αγωνιστική της Serie A και μένει να δούμε εάν αυτή τη φορά ο Χούμελς πραγματοποιήσει το ντεμπούτο που τόσο πολύ επιθυμεί.

