Ο Τζιουντόλι... έκλεισε την πόρτα στον Πογκμπά: «Ήταν καλός, αλλά είμαστε πλήρεις»

Ο Κριστιάνο Τζιουντόλι ξεκαθάρισε ότι το μέλλον του Πολ Πογκμπά δεν θα είναι στη Γιουβέντους, παρά την όποια επιθυμία του Γάλλου να αγωνιστεί ξανά για τους Μπιανκονέρι.

Ο διευθυντής της Γιουβέντους, Κριστιάνο Τζιουντόλι, έκλεισε οριστικά την πόρτα στον Πολ Πογκμπά και απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής του Γάλλου στην ομάδα. «Ήταν ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά είμαστε πλήρεις τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζιουντόλι αναφέρθηκε στο πολύ καλό ξεκίνημα των Μπιανκονέρι στη Serie A, αλλά και στην Ευρώπη, τονίζοντας τη σημασία της ισορροπίας και της συνοχής σε ένα σχεδόν νέο ρόστερ, με έναν καινούριο προπονητή. Η επιστροφή του 31χρονου θα μπορούσε να... ταράξει τα νερά σε μία εποχή που όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά για τον σύλλογο.

