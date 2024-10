Σε μια συνάντηση από τα παλιά, Λούκα Τόνι και Πεπ Γκουαρδιόλα είχαν μια φιλική λογομαχία για τη θέση του σέντερ φορ, με τον παλαίμαχο Ιταλό να εκφράζει το παράπονό του για το πώς τα «ψευτοεννιάρια» του πήραν τη δουλειά!

Η επίδραση του Πεπ Γκουαρδιόλα στον τρόπο που παίζεται το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από εμφανής όπου κι αν κοιτάξει κανείς, 15 και πλέον χρόνια από όταν συστήθηκε ως προπονητής της Μπαρτσελόνα.

Μία από τις καινοτομίες που υποστήριξε κατά κόρον στους Καταλανούς και για πολλά χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι και η οποία άλλαξε ριζικά το παιχνίδι, ήταν η καθιέρωση του «false nine» στην κορυφή της επίθεσης. Φαινόμενο που σταδιακά εξάλειψε την ανάγκη και τη ζήτηση των κλασικών φορ «του κουτιού», όπως του «δυσαρεστημένου» Λούκα Τόνι ο οποίος εξέφρασε το δικό του... παράπονο προς τον άλλοτε συμπαίκτη.

Ο παλαίμαχος σπουδαίος Ιταλός «killer» και ο Καταλανός τεχνικός των Σίτιζεν είχαν... reunion μαζί με τον Ρομπέρτο Μπάτζιο, η χρυσή δηλαδή τριάδα που κόσμησε την Μπρέσια και το Campionato της σεζόν 2001-02 και με βίντεο που ανέβασε στα social media ο υψηλόσωμος στράικερ κατηγόρησε περιπαιχτικά τον Γκουαρδιόλα λέγοντας πως τα «ψευτοεννιάρια» τού πήραν τη δουλειά!

«Λένε ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν το ποδόσφαιρο, αλλά το ψευτοεννιάρι κατέστρεψε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να βρω ομάδα επί τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν σου αρέσουν οι σέντερ φορ;», δήλωσε χωρίς να μπορεί να κρύψει το γέλιο του, με τον Πεπ πάντως να δίνει... πληρωμένη απάντηση:

«Μου αρέσει, αλλά πρέπει να είναι καλός! Όπως ο Χάαλαντ που βάζει 60 γκολ τη σεζόν, δεν είδες ότι κέρδισα τρεμπλ παίζοντας με σέντερ φορ;», με τον άλλοτε στράικερ των Μπάγερν, Φιορεντίνα και Γιουβέντους να επιμένει:

«Αρκετά με τα ψευτοεννιάρια, θέλουμε μεγάλους στράικερ»

😅 Luca Toni tells Guardiola he ruined football with the false 9



