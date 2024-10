Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Gazzetta dello Sport», ο Πολ Πογκμπά δεν θα επιστρέψει στη Γιουβέντους μετά τη μείωση της ποινής του από το CAS και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του που δεν αποκλείεται να είναι στις ΗΠΑ.

Ευχάριστα ήταν τα νέα που ανακοινώθηκαν στον Πολ Πογκμπά, για τη μείωση της ποινής του μετά την έφεση που είχε ασκήσει στο CAS. Ο Γάλλος παίκτης είχε αρχικά τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό μετά το σκάνδαλο για ντόπινγκ που τον αφορούσε στις αρχές του 2023/24 και ενώ ακόμα αγωνιζόταν για τη Γιουβέντους.

Μπορεί ο 31χρονος να έπεσε στα... μαλακά, καθώς θα επιστρέψει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλεπόταν, ωστόσο το μέλλον του δεν θα είναι στους Μπιανκονέρι, οι οποίοι δεν τον συμπεριλαμβάνουν πλέον στα πλάνα τους.

Δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» αναφέρει ότι οι Ιταλοί βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Γάλλο προκειμένου να λυθεί το συμβόλαιό του κοινή συναινέσει. Η ίδια πηγή υποστηρίζει πως ο παίκτης έχει ήδη αρχίσει να αναζητά την επόμενη ομάδα στην οποία θα προσφέρει τις υπηρεσίες του, η οποία κατά πάσα πιθανότητα βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο Πογκμπά μπορεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση και θα μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα του Τιάγκο Μότα από τον Ιανουάριο του ερχόμενου έτους, ωστόσο τα δεδομένα για τον ίδιο φαίνεται να αλλάζουν.

