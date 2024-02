Με αποκλεισμό τεσσάρων ετών τιμώρησε τελικά τον Πολ Πογκπμά η ιταλική Εισαγγελία κατά του ντόπινγκ!

Την εσχάτη των ποινών επέλεξε η ιταλική Εισαγγελία κατά του ντόπινγκ για τον Πολ Πογκμπά. Όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, η Εισαγγελία αποφάσισε να τιμωρήσει τον έμπειρο Γάλλο μέσο της Γιουβέντους με αποκλεισμό τεσσάρων ετών από το ποδόσφαιρο!

Πρόκειται για το μέγιστο της τιμωρίας, την οποία είχε ζητήσει εξ αρχής η Εισαγγελία κατά του ντόπινγκ.

Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Πογκμπά βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Ο 30χρονος μέσος βρέθηκε θετικός σε τεστοστερόνη σε έλεγχο ντόπινγκ που υποβλήθηκε μετά τον αγώνα Γιουβέντους - Ουντινέζε τον περασμένο Αύγουστο.

Μάλιστα, λίγε εβδομάδες αργότερα, ο Γάλλος χαφ βρέθηκε θετικός και στον δεύτερο έλεγχο ντόπινγκ που του έγινε.

Paul Pogba has been banned from football for four years for using a performance-enhancing drug pic.twitter.com/FqD3IwhO8K