Η Ίντερ εξασφάλισε τη μακροχρόνια παραμονή του Κρίστιαν Ασλάνι στο Μιλάνο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τον 22χρονο Αλβανό μέσο έως το 2028, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του Σιμόνε Ιντζάγκι στο νεαρό ποδοσφαιριστή.

Ο Ασλάνι εντάχθηκε στους «Νερατζούρι» το 2022, αρχικά ως δανεικός από την Έμπολι και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή. Από την άφιξή του, έχει κερδίσει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα και έχει αναδειχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Ο 22χρονος μέσος μετρά 64 συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ, έχοντας βρεί διχτυα μια φορά.

🚨 OFFICIAL: Kristjan Asllani has extended his contract with #Inter until June 30, 2028. 🇦🇱⚫️🔵 pic.twitter.com/pSEiXWDvOu