Σύμφωνα με τον Φαμπρίς Χόκινς του RMC η Γιουβέντους συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τoν δανεισμό του Τζέιντον Σάντσο, με αναγκαστική οψιόν αγοράς.

Μπορεί η Τσέλσι να μπήκε στο «παιχνίδι» για τον Τζέιντον Σάντσο ρίχνοντας στο τραπέζι τον Ραχίμ Στέρλινγκ ως αντάλλαγμα αλλά φαίνεται πως ο εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει την καριέρατου στη Serie A. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του RMC, Φαμπρίς Χόκινς, η Γιουβέντους τα βρήκε με τους Κόκκινους Διαβόλους για την απόκτηση του Βρετανού winger.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ τα δυο κλαμπ συμφώνησαν με μια φόρμουλα δανεισμού με αναγκαστική οψιόν αγοράς. Από την πλευρά του ο παίκτης είναι θετικός να πάει στην ομάδα του Τιάγκο Μότα, όμως ακόμα η μεταγραφή δεν θεωρείται τελειωμένη.

🚨BREAKING Agreement between Manchester United and Juventus for Jadon Sancho. Loan + obligation to buy

