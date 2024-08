Νάπολι και Αλ Αχλί τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα για τη μεταγραφή του Βίκτορ Όσιμεν και απομένει να δοθούν τα χέρια και με τον παίκτη.

Ο Βίκτορ Όσιμεν αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αχλί, μπαίνοντας κι αυτός στη μακρά λίστα με τους παίκτες που αφήνουν την Ευρώπη για τα πετροδόλαρα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νάπολι κι η Αλ Αχλία έχουν συμφωνήσει στα 65.000.000 ευρώ. Ωστόσο, θα πρέπει να πείσουν και τον παίκτη, ο οποίος θέλει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο αλλά και την οψιόν να μπορεί να φύγει αν έρθει συγκεκριμένη πρόταση.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του ιταλικού Νότου έχει βρει και τον αντικαταστάτη του Νιγηριανού, με τον Ρομελού Λουκακού να αναμένεται να επιστρέψει στην Ιταλία για λογαριασμό των «παρτενοπέι».

🚨🟢 Al Ahli have submitted initial bid to Napoli for Victor Osimhen for package in excess of €65m.



Napoli are prepared to let him go but NO agreement between Nigerian striker and Al Ahli so far.



Deal still far on player side, Osimhen will consider options + not open to loan. pic.twitter.com/LGLlFdWZbu