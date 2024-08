Ο Νίκο Γκονσάλες μετράει αντίστροφα από το να γίνει και επίσημα παίκτης της Γιουβέντους, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει πριν περάσει τα ιατρικά.

Η Γιουβέντους είναι να προσθέσει στο ρόστερ της τον Νίκο Γκονσάλες της Φιορεντίνα.

O Αργεντίνος θα γίνει κάτοικος Τορίνο για τρία χρόνια μετά από την μεταγραφή του στους Βιόλα, καθώς η Βέκια Σινιόρα θα δώσει ένα ποσό της τάξεως των 38 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει.

Ο παίκτης είναι στην πόλη του ιταλικού Βορρά για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά, με τον κόσμο της ομάδας να τον αποθεώνει. Ετσι, απομένουν μόνο τα τυπικά για να κλείσει μία ακόμα μεταγραφή η «Γιούβε».

Το video με τον κόσμο να αποθεώνει τον Νίκο Γκονσάλες:

⚪️⚫️🇦🇷 Medical tests ongoing for Nico González at Juventus.



Next up: Francisco Conceção.

