Μετά τον Φρανσίσκο Κονσεϊσάο, η Γιουβέντους προχωράει και στην προσθήκη του Νίκο Γκονσάλες από την Φιορεντίνα, ο οποίος αναμένεται να απογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Μπιανκονέρι.

Μία «ανάσα» από την ενίσχυσή της στα άκρα βρίσκεται η Γιουβέντους, η οποία ετοιμάζεται να προσθέσει στο ρόστερ της τον Νίκο Γκονσάλες της Φιορεντίνα.

O Αργεντίνος θα γίνει κάτοικος Τορίνο τρία χρόνια μετά από την μεταγραφή του στους Βιόλα, καθώς η Γιουβέντους θα δώσει ένα ποσό της τάξεως των 38 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει.

Το συμβόλαιο του Γκονσάλες θα είναι πενταετές, με ισχύ έως το 2029, ενώ το μόνο που απομένει είναι να κανονιστούν οι λεπτομέρειες μεταξύ των δύο πλευρών και να οριστικοποιηθεί το deal.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Μπιανκονέρι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Φρανσίσκο Κονσεϊσάο της Πόρτο υπό τη μορφή δανεισμού.

