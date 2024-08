«Μετά την καταιγίδα, βγαίνει ο ήλιος»: Η φράση που... οδήγησε τον Χρήστο Παπαδόπουλο στη Γιουβέντους

Από τους πρώτους δύσκολους μήνες στην Ιταλία στη μεταγραφή του στη Γιουβέντους. Το Gazzetta σας συστήνει τον 19χρονο μεσοεπιθετικό, Χρήστο Παπαδόπουλο, που γίνεται ο τρίτος Έλληνας που εντάσσεται στη «Μεγάλη Κυρία».

Η φράση στον τίτλο ταιριάζει στον απόλυτο βαθμό πάνω στην πορεία του Χρήστου Παπαδόπουλου. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός συστήθηκε στο ιταλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μέσα από τις εμφανίσεις του με τη φανέλα της Τζένοα και η Γιουβέντους προχώρησε στην απόκτηση του, κάνοντας τον, τον τρίτο Έλληνα που αγωνίζεται με τα χρώματα της.

Ufficiale | Christos Papadopoulos in prestito alla Juventus Next Gen ⚪️⚫️



Benvenuto! 💪🏻 August 22, 2024

Ένα παιδί που άφησε τη Λάρισα και τις χαμηλές κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου για να κυνηγήσει το όνειρο του στη γειτονική χώρα, παρότι στα πρώτα του βήματα συνάντησε σημαντικές δυσκολίες εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών.

Η πίστη στον εαυτό του, ήταν ο... οδηγός για να μην τα παρατήσει ποτέ και να δει το όνομα του τυπωμένος πάνω στη φανέλα της Γιουβέντους. Το Gazzetta κάνει μία αναδρομή στη ζωή του και σας συστήνει ένα από τα μεγάλα project στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ένας... πασπαρτού της μεσαίας γραμμής και τα ιταλικά «μάτια»

Ο Χρήστος Παπαδόπουλος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία μόλις 7 ετών, ωστόσο από τότε που ξεκίνησε να περπατάει, ο πατέρας του τον θυμάται να έχει μία μπάλα στα πόδια. Από νωρίς εντάχθηκε σε ακαδημίες στη Λάρισα και σε νεαρή ηλικία ανέβηκε μέχρι και την ανδρική ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα. Έπαιξε για το Μακρυχώρι, τον Φαλανιακό, τον Αετό Μακρυχωρίου και με τον Ηρακλή Λάρισας λίγο πριν ανέβει στη Β' Εθνική.

Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως μπορεί να υποστηρίξει τον ρόλο του μεσοεπιθετικού όμως οι προπονητές τον έβαζαν σε διάφορες θέσεις στη μεσαία γραμμή όπως 6άρι ή 8άρι, με τον ίδιο να δείχνει πως μπορεί να υποστηρίξει κάθε ρόλο παρότι ήταν μικρός σε ηλικία (έπαιζε σε ηλικία 16 ετών και 17 ετών). Αυτά τον οδήγησαν και στη Γ' Εθνική με τη φανέλα του Ηρακλή Λάρισας όπου συνεχίσει τις εξαιρετικές επιδόσεις του.

Μάλιστα στη σεζόν 2021/22 έκανε ένα δυναμικό φινάλε στα play off της Γ' Εθνικής, όπου παρότι ο Ηρακλής Λάρισας δεν τα πήγε καλά, εκείνος σημείωσε δύο γκολ σε πέντε συμμετοχές ξεχωρίζοντας για το ταλέντο του και κάνοντας το πρώτο... κλικ για την ποιότητα και το ταλέντο του.

Ωστόσο τα... ραντάρ των σκάουτ δεν τον εντόπισαν εκεί αλλά σε ένα τουρνουά εκείνο το καλοκαίρι, όπου ο 17χρονος Χρήστος Παπαδόπουλος εντυπωσίασε με τις επιδόσεις του και έτσι ένας Ιταλός ήταν η «σύνδεση» με τη Τζένοα για τον τσεκάρουν. Μέσα σε λίγες μέρες, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ετοίμασε βαλίτσες και μπήκε στο αεροπλάνο για τη Γένοβα.

⚽ Christos Papadopoulos for Genoa U19s scored this stunning scissor kick in a 1-0 win against Lecce 🔥



The attacking midfielder has 7 goals, 4 assists in 19 appearances for the U19s & has made the first team bench five times this season👏



Future star? 🇬🇷⭐ pic.twitter.com/CZDL0wT2p9 — Hellas Football (@HellasFooty) March 10, 2024

Η FIFA και οι (αρκετά) δύσκολοι πρώτοι μήνες...

Κάθε αρχή και δύσκολη λέει ο λαός αλλά στην προκειμένη περίπτωση, ο Χρήστος Παπαδόπουλος είχε δύσκολες εβδομάδες ή και μήνες στην Ιταλία. Ο λόγος ήταν η FIFA η οποία αρχικά δεν είχε δώσει το «οκ» για να αγωνιστεί ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να κάνει προπονήσεις αλλά μην μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο με την Τζένοα.

Έτσι, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε πέντε δύσκολους μήνες καθώς από τη μία είχε να διαχειριστεί το γεγονός ότι είχε φύγει μακριά από το σπίτι του και τους δικούς τους ανθρώπους, αντιμετώπισε δυσκολίες με τη γλώσσα αλλά είχε και δυσκολίες στο οικονομικό σκέλος δεν είχε συμβόλαιο όσο η FIFA είχε μπλοκάρει τη μετακίνηση του στο 100%.

Un nouveau joueur grec va garnir les équipes de jeunes d'une équipe italienne, puisque Christos Papadopoulos (2004) a rejoint les U19 du Genoa. Ce milieu offensif de formation évoluait jusque-là à l'Iraklis Larisa. pic.twitter.com/FEwWc7b0nf — Football Grec France (@footgrec) November 20, 2022

Η απότομη άνοδος και οι αριθμοί της περσινής σεζόν που τον έφεραν στο προσκήνιο

Το ζήτημα λύθηκε, ο Παπαδόπουλος ενσωματώθηκε στην Primavera της Τζένοα και υπό τις οδηγίες του Αλεσάντρο Αγκοστίνι, μπήκε σιγά-σιγά στους ρυθμούς του ιταλικού ποδοσφαίρου. Πρόλαβε να παίξει σε 20 παιχνίδια εκείνη τη σεζόν, βρίσκοντας έξι φορές τα αντίπαλα δίχτυα και κάνοντας το πρώτο «ξεπέταγμα» στα μάτια των ανθρώπων της Τζένοα.

Οι εμφανίσεις του ήταν οι βάσεις για την επόμενη σεζόν, όπου ο Παπαδόπουλος καθιερώθηκε ως 10άρι και μάλιστα βασικό μέλος στα πλάνα του Αλεσάντρο Αγκοστίνι. Ο Ιταλός προπονητής έδωσε χώρο στον Έλληνα μεσοεπιθετικό και εκείνος ολοκλήρωσε τη χρονιά με εξαιρετικούς αριθμούς αφού σε 25 παιχνίδια πρωταθλήματος, μέτρησε 11 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ, βοηθώντας αρκετά στην επιθετική λειτουργία του κλαμπ.

Μάλιστα στο ματς με τη Μίλαν φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, κάτι που έδειξε την επιρροή που είχε στην ομάδα παρότι ήταν κάτι λιγότερο από δύο χρόνια στο ρόστερ. Ουκ ολίγες φορές έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μεγάλες νίκες του κλαμπ καθώς ήταν πρωταγωνιστής κόντρα στη Μόντσα (3-3 με δύο γκολ), Λέτσε (1-0 με δικό του γκολ), Μόντσα ξανά (1-0 με δικό του γκολ), Φιορεντίνα (3-2 με γκολ και ασίστ) και Ελλάς Βερόνα (3-1 με γκολ και ασίστ).

Η πίστη στον εαυτό του τον οδήγησε στο επαγγελματικό ντεμπούτο και στην ανανέωση του συμβολαίου

Το ζητούμενο είναι πώς ξεπεράστηκαν οι παραπάνω δυσκολίες και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έφτασε στο σημείο να είναι βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Primavera. Ήταν η πίστη στον εαυτό του. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής είχε μέσα του αυτή την φράση όταν αντιμετώπιζε τις δυσκολίες των πρώτων μηνών μέχρι να εγκατασταθεί στη Τζένοα και ήθελε να δείξει τι αξίζει και τι μπορεί να κάνει.

Ακόμα και όταν είδε τις δυσκολίες στις πρώτες προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, ο Παπαδόπουλος δεν απογοητεύτηκε αλλά αντιθέτως, δούλεψε ακόμα περισσότερο για να φτάσει στο επίπεδο των «μεγάλων» με αποτέλεσμα να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο. Για αυτό η Τζένοα αποφάσισε να του ανανεώσει το συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 καθώς ήδη στα γραφεία του συλλόγου είχαν φτάσει προτάσεις για εκεόνον

Από την άλλη, ο Ιταλός προπονητής αποφάσισε να τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στη Μίλαν στο Σαν Σίρο, προσφέροντας μία ιδιαίτερη στιγμή στον 19χρονο ποδοσφαιριστή αφού αυτό ήταν και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Done Deal! Christos #Papadopoulos (born in 2004) has signed his first contract as professional player with #Genoa. 3-years contract. #transfers pic.twitter.com/lqGPHkNSsq — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2023

Μίλαν - Γιουβέντους σημειώσατε... διπλό!

Και μπαίνουμε στο φετινό καλοκαίρι. Το όνομα του Χρήστου Παπαδόπουλου μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο για διάφορα κλαμπ της Ιταλίας όμως εκείνα που «έπαιζαν» πιο έντονα ήταν της Μίλαν και της Γιουβέντους. Τα ιταλικά media έκαναν αναφορά για μία «μάχη» των δύο ομάδων για την απόκτησή του, με τη Τζένοα να έχει οικονομικές απαιτήσεις για την παραχώρησή του.

📰 @NicoSchira: Milan and Juve are interested in Christos Papadopoulos for their U23s. Several Serie B clubs are interested in the player. pic.twitter.com/uQ2snJPa3k — Milan Posts (@MilanPosts) June 10, 2024

Στο τέλος του δρόμου, η Γιουβέντους ήταν εκείνη που ήρθε σε πλήρη συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και με την Τζένοα για τη μεταγραφή του 19χρονου μεσοεπιθετικού. Ένα deal από το οποίο η ομάδα της Γένοβας θα καρπωθεί μέχρι και 2,5 εκατ. ευρώ από την πώληση του Έλληνα αθλητή αφού η Γιούβε τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι με το ποσό που αναφέραμε.

Μάλιστα, εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν, ο Παπαδόπουλος θα έχει συμβόλαιο με τη «Μεγάλη Κυρία» μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και σε πρώτη φάση θα ενσωματωθεί στη Β' ομάδα που αγωνίζεται στη τρίτη κατηγορία Ιταλίας. Βέβαια, ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα της Γιουβέντους. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2015 τόσο ο Άλμπερτ Ρούσσος όσο και ο Τάσος Δώνης εντάχθηκαν στην ιταλική ομάδα και έπαιξαν για τη δεύτερη ομάδα.

Βέβαια δεν έμειναν για πολύ στο κλαμπ καθώς πριν παίξουν για την πρώτη ομάδα αποχωρήσαν, όμως ο Χρήστος Παπαδόπουλος φαίνεται ένα project που πιστεύουν πολύ στον σύλλογο και θεωρούν ότι μπορεί να πλαισιώσει σύντομα την ανδρική ομάδα. Όπως και να χει, το ταξίδι του 19χρονου μεσοεπιθετικού από το 2022 μέχρι σήμερα, είναι βγαλμένο από... παραμύθι όμως για τον ίδιο, είναι η πραγματικότητα και η αρχή για την ποδοσφαιρική του καριέρα.