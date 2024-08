Η μεταγραφή του Πιερ Καλουλού στη Γιουβέντους βρίσκεται πλέον προ των πυλών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Μίλαν και Γιουβέντους σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Νικολα Σκίρα, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον Πιερ Καλουλού, η οποία περιλαμβάνει αρχικά δανεισμό με κόστος 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προβλέπεται και οψιόν αγοράς στα 14 εκατομμύρια ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ως μπόνους. Επιπλέον, οι Ροσονέρι θα διατηρήσουν δικαίωμα στο 10% επί της μελλοντικής πώλησης του παίκτη.

Ο Γάλλος αμυντικός έγινε κάτοικος Μιλάνου το καλοκαίρι του 2020 και μέτρησε 112 εμφανίσεις σκοράροντας 2 γκολ και μοιράζοντας 2 ασιστ.

Για τη Γιουβέντους, η απόκτηση του Καλουλού είναι μια στρατηγική κίνηση που θα ενισχύσει την αμυντική της γραμμή με έναν νεαρό και ταλαντούχο παίκτη. Ο 24χρονος Γάλλος θα προσθέσει βάθος στην ομάδα του Τορίνο, που επιδιώκει να επανέλθει στην κορυφή της Serie A.

#Juventus and #ACMilan are confident to close Pierre #Kalulu’s deal within 24-48 hours. They persuading the french to join #Juve. The agreement between the two clubs there is since last week: loan (3,5M) + option to buy (14M + 3M as bonuses) + 10% on the future sale. #transfers https://t.co/wvuV43bsJG