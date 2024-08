Η επιστροφή του Νταβίντ Ντε Χέα στο ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Ο 33χρονος τερματοφύλακας μπορεί πλέον να θεωρείται παίκτης της Φιορεντίνα, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα θα φορέσει και πάλι τα γάντια του 405 ημέρες αφότου έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έκτοτε, ο 33χρονος Ισπανός τερματοφύλακας είχε μείνει χωρίς ομάδα από το προηγούμενο καλοκαίρι, καθώς δεν ανανέωσε με τους Κόκκινους Διαβόλους.

Το τελευταίο διάστημα έκανε συστηματικά προπονήσεις, στέλνοντας έτσι μήνυμα επιστροφής στη δράση. Είχε ακουστεί για την Τζένοα, κάτι που δεν προχώρησε ποτέ, ενώ πρόσφατα σε συζητήσεις με τη Φιορεντίνα και τελικά ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους Βιόλα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντε Χέα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο ενός έτους, μέχρι το καλοκαίρι του 2025, με οψιόν επέκτασης για έναν ακόμη χρόνο.

🚨🟣 David de Gea to Fiorentina, here we go! Verbal agreement in place for former #MUFC goalkeeper.



Contract until June 2025 plus option for one more season. Travel & medical booked.



Deal done by Spanish agents Jose Lorenzo, Jose Carlos and Italian intermediaries GG11 Agency. pic.twitter.com/8STEVxuNke