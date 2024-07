Η μεταγραφή του Ντε Χέα στη Τζένοα «πάγωσε» προς το παρόν λόγω των μη ρεαλιστικών οικονομικών προσδοκιών του παίκτη.

Πάνε πάνω από... 400 ημέρες από την τελευταία φορά που ο Ντε Χέα έπαιξε έναν επίσημο αγώνα… Και η αναμονή πρόκειται να συνεχιστεί.

Ενώ ο Ισπανός τερματοφύλακας ήταν σύμφωνα με τα ρεπορτάζ μια ανάσα από την Τζένοα τις τελευταίες ημέρες, το «Sky Sports» αποκάλυψε αυτή την Κυριακή (28/07) ότι η άφιξη του πολύπειρου τερματοφύλακα δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των υψηλών μισθολογικών απαιτήσεών του.

Ο σύλλογος της Serie A δεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω τις συζητήσεις με τον 33χρονο κίπερ, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι είναι ελεύθερος από τότε που έφυγε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από ένα χρόνο.

Sky Sports News understands a deal to take David de Gea to Genoa is off for now 🚨



It's thought unrealistic salary expectations means Genoa are now unlikely to pursue a deal. pic.twitter.com/I1ocIWbEY3