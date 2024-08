Ο Ολλανδός χαφ Τέουν Κουπμάινερς θέλει να μετακομίσει στο Τορίνο και τη Γιουβέντους και αρνείται να προπονηθεί με την Αταλάντα!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι σχέσεις Αταλάντα και Τέουν Κουπμάινερς οδηγούνται στα άκρα, με τον σύλλογο να αισθένται πως ο Ολλανδός χαφ τον εκβιάζει!Από τα μέσα του χειμώνα είναι γνωστό ότι ο μέσο της Αταλάντα είναι ο κορυφαίος μεταγραφικός στόχο της Γιουβέντους για το καλοκαίρι. Καθώς πλησιάζουμε στις τελευταίες εβδομάδες της εν λόγω μεταγραφικής περιόδου ο Ολλανδός κάνει τα πάντα για να μετακομίσει στο Τορίνο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Eco di Bergamo, ο προπονητής των Μπεργκαμάσκι, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον σύλλογο για τον Κουπμάινερς δηλώνοντας ξεκάθαρα την απογοήτευσή του. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Ο Κουπμάινερς έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιούβε, δεν θέλει να προπονηθεί μαζί μας. Είναι αγχωμένος, λέει. Δεν θα παίξει άλλο και θα μείνει εκτός», ενόψει του αγώνα του Σούπερ Καπ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

🚨⚫️⚪️ Atalanta manager Gasperini: “Koopmeiners already has an agreement with Juve, doesn’t want to train with us. He's stressed, he says”.



“He won't play anymore and will stay out”, says ahead of Super Cup game vs Real Madrid.



❗️ “The club feels blackmailed by this situation”. pic.twitter.com/RcFq05ahpD