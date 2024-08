Δεν είναι μόνο ο Φεντερίκο Κιέζα που βρίσκεται εκτός των πλάνων του Τιάγκο Μότα για την πρώτη ομάδα της Γιουβέντους, καθώς άλλα επτά βασικά μέλη της ομάδας είναι έτοιμα να αποχωρήσουν από τον σύλλογο!

Ο Κιέζα έμεινε εκτός αποστολής της Γιουβέντους για το φιλικό προετοιμασίας του Σαββάτου με την Μπρεστ, το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2 μετά από γκολ του Βλάχοβιτς και του Ντανίλο.

Ο νέος προπονητής της Γιουβέντους, Τιάγκο Μότα, επιβεβαίωσε μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα ότι ο Κιέζα έμεινε εκτός ομάδας «για μεταγραφικούς λόγους» και ότι του είπαν να βρει μια νέα λύση το συντομότερο δυνατό.

Ο 25χρονος όμως δεν είναι ο μόνος εκτός πλάνων του Μότα. Ακόμα επτά παίκτες των «Μπιανκονέρι» είναι προς παραχώρηση.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν άλλοι επτά παίκτες της πρώτης ομάδας της Γιουβέντους που ίσως χρειαστεί να βρουν νέο σύλλογο τις επόμενες εβδομάδες. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο τερματοφύλακας Βόιτσεχ Στσέσνι, ο πολύπειρος μέσος Γουέστον ΜακΚένι, οι αμυντικοί Ματία Ντε Σίλιο και Ντανιέλε Ρουγκάνι, καθώς και οι Φιλίπ Κόστιτς, Άρθουρ Μέλο, Καβίλια.

Από αυτούς τους επτά παίκτες, ορισμένοι έχουν ήδη αρχίσει να διερευνούν κινήσεις μακριά από το στάδιο Allianz.

