Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γιουβέντους και της Νις για τον Ζαν Κλερ Τοντιμπό, μετά το αρχικό «άκυρο» της γαλλικής ομάδας.

Η Γιουβέντους «ψάχνεται» για να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή και ένα από τα ονόματα που εξετάζει είναι εκείνο του Ζαν Κλερ Τοντιμπό.

Ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός θέλει να μετακομίσει στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους, μετά από τρία χρόνια παρουσίας του στη Νις.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, παρά την αρχική απόρριψη της Νις σε πρόταση ήψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από πλευράς Ιταλών.

