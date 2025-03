Ο Μπραΐμ Ντίαθ πέτυχε με περίτεχνη ενέργεια το γκολ της νίκης για τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και είχε... κάτι να πει στον Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος την παραμονή του ματς δεν πίστευε πως θα τον δει να αγωνίζεται.

Η πρώτη πράξη της μαδριλένικης «μονομαχίας» αποδείχθηκε αμφίρροπη και έβγαλε νικήτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Ατλέτικο (2-1), σε ένα ματς όπου το ένα γκολ ήταν καλύτερο από το άλλο. Το τελευταίο ήταν αυτό που καθόρισε και τις ισορροπίες του ζευγαριού πριν τη ρεβάνς, από τα πόδια του Μπραΐμ Ντίαθ ο οποίος με μια ονειρική ντρίμπλα εντός περιοχής και άψογο τελείωμα νίκησε τον Όμπλακ για το 2-1.

Ο Ισπανός αμέσως ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς και βούτηξε στην εξέδρα των Μερένγκες, αλλά το ακόμα πιο αξιοπρόσεκτο σημειώθηκε λίγες στιγμές αργότερα, μπροστά από τον πάγκο των Ροχιμπλάνκος. Εκεί, ο μεσοεπιθετικός της Ρεάλ αφού αγκάλιασε τον προπονητή του Κάρλο Αντσελότι, φάνηκε από την κάμερα να απευθύνεται στον Ντιέγκο Σιμεόνε, λέγοντας του επανειλημμένα «Μίλα τώρα», μια κίνηση που είχε το δικό της νόημα.

Συγκεκριμένα, ο Σιμεόνε την παραμονή του ματς όταν κλήθηκε να σχολιάσει το πώς περιμένει να παραταχθεί η Ρεάλ δίχως τους Μπέλινγκχαμ και Θεμπάγιος στη μεσαία γραμμή, παρέβλεψε το όνομα του Ισπανού, μια ατάκα που απ' ό,τι φάνηκε δεν ξέχασε ο ίδιος ο Ντίαθ που πήρε το αίμα του πίσω.

«Θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό πιστεύω με τον Καμαβινγκά, δίπλα στους Μόντριτς και Τσουαμενί. Έχουν επίσης την επιλογή του Μπραχίμ Ντίαθ, αλλά δεν νομίζω ότι θα τον χρησιμοποιήσουν με βάση τον τρόπο που παρατάσσουν τη μεσαία τους γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ατλέτικο.



