Με τον Βίκτορ Οσιμέν να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Παρίσι, ο Ρομέλου Λουκάκου φιγουράρει ως ο επικρατέστερος για να τον αντικαταστήσει στη Νάπολι.

Η παρουσία του Αντόνιο Κόντε στο «τιμόνι» της Νάπολι, κάνει εξαιρετικά εύκολη τη ζωή τόσο των «Παρτενοπέι», όσο και του Ρομέλου Λουκάκου.

Ο Βέλγος στράικερ έχει θέσει την ομάδα του ιταλικού Νότου ως πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη σεζόν και ο Ιταλός τεχνικός καλοβλέπει το ενδεχόμενο να οι δυο τους να συνεργαστούν.

Όλα φυσικά θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί τελικά με το «φλερτ» του Βίκτορ Οσιμέν με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λουκάκου περιμένει να αδειάσει θέση στο ρόστερ της Νάπολι ώστενα έχει την ευκαιρία να ξανασυναντήσει τον Κόντε. Σε περίπτωση που το deal της PSG με τον Οσιμέν προχωρήσει, τότε ανοίγει και ο δρόμος για διαπραγματεύσεις μεταξύ Νάπολι και Τσέλσι.

