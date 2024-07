Η νέα φανέλα που λάνσαρε η Ρόμα σε συνεργασία με την Adidas αποσύρθηκε άρον άρον μετά τις αντιδράσεις που οδήγησαν στο να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο υπεύθυνος μάρκετινγκ του συλλόγου, ο οποίος κινδυνεύει και με νομικές κυρώσεις.

«Θύελλα» αντιδράσεων προκλήθηκε στα social media μετά την παρουσίαση της νέας φανέλας που δημιούργησε η Ρόμα μαζί με τον χορηγό της, την Adidas. Τα χρώματα της φόρμας θύμιζαν εκείνα της Λάτσιο, αφήνοντας έκπληκτους τους φιλάθλους των Τζιαλορόσι που δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι από όλες τις επιλογές που θα μπορούσαν να κάνουν, διάλεξαν κάτι το οποίο παραπέμπει στην εμφάνιση των... αιωνίων αντιπάλων τους.

Roma Fan Pressure ❌



This tracksuit has been removed from sale by adidas at the request of the club.



It’s also reported the person responsible for its release has been suspended & disciplinary proceedings started.



The shade of blue used deemed to be to close to Lazio colours. pic.twitter.com/ZmDTJCk9jZ