Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο θα αποχωρήσει από τη Φιορεντίνα και ήδη είναι σε επαφές με την Μπολόνια .

Ο Ιταλός τεχνικός που οδήγησε τη Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League, αλλά ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις του αγώνα, φαίνεται πως δεν θα βρίσκεται τη νέα αγωνιστική σεζόν στον πάγκο των Βιόλα.

🔴🔵🇮🇹 Bologna are advancing in talks to appoint Vincenzo Italiano as new head coach to replace Thiago Motta.



Bologna want to get the deal done as soon as possible, after waiting until the Conference League final.



Italiano remains the main target as new head coach. pic.twitter.com/4NX1Uitvac