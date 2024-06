Mετά τις τοποθετήσεις τόσο του εκπροσώπου του Κβαρατσχέλια, όσο και του πατέρα του Γεωργιανού διεθνή, η Νάπολι πήρε θέση και κατέστησε σαφές ότι ο παίκτης δεν πωλείται!

Κεντρικό θέμα συζήτησης στη Νάπολι το μέλλον του Κβίτσα Κβαρατσχέλια μετά από δηλώσεις του πατέρα του Γεωργιανού αστέρα και του εκπροσώπου του που έφεραν την οργισμένη απάντηση των «Παρτενοπέι».

Ο πατέρας του Κβαρατσκέλια έκανε γνωστές τις προθέσεις του σχετικά με το μέλλον του γιου του μιλώντας στο Sport Imedi: «Δεν θέλω να μείνει ο Κβίτσα στη Νάπολι. Δούλεψε με τέσσερις διαφορετικούς προπονητές σε ένα χρόνο, αυτό με ανησυχεί πολύ - θα αποφασίσει μόνος του, αν και είναι άβολο για μένα. Δεν έχω μιλήσει με τον Κβίτσα για αυτό το θέμα, δεν θα το κάνω μέχρι το τέλος του Euro 2024».

