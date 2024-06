Ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο στο πάγκρεας και ότι δυστυχώς, του έμεινε το πολύ ένας χρόνος ζωής, όποτε τα εγκωμιαστικά λόγια του για τον Αλεσάντρο Νέστα, λύγισαν τον θρυλικό αμυντικό.

Ο Έρικσον διηύθυνε τη Λάτσιο από το 1997 έως το 2001. Εκεί κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Ιταλίας, και αρχηγός του ήταν ο θρυλικός Αλεσάντρο Νέστα. Ο Ιταλός στόπερ και ο Σουηδός τεχνικός συναντήθηκαν αυτές τις μέρες μετά από φιλανθρωπικό αγώνα. Ο Νέστα ακούγοντας τον 76χρονο πλέον κόουτς να του πλέκει το εγκώμιο με δυσκολία συγκρατήθηκε να μην κλάψει.

«Ήταν νέος και ήταν ο αρχηγός μας. Ήταν ο καλύτερος στόπερ στον κόσμο και ένας μεγάλος άνθρωπος. Ήταν απολύτως φανταστικός», είπε συγκεκριμένα ο Έρικσον για τον σπουδαίο Ιταλό.

Ο Νέστα άκουγε με προσοχή στα όρια των δακρύων και στο τέλος είπε: «Υποσχέθηκα ότι δεν θα κλάψω, αλλά αυτό συμβαίνει τώρα».

Δείτε το βίντεο:

Alessandro Nesta in tears as Sven Goran Eriksson pays him a compliment 🥲pic.twitter.com/yzf67VqwaF