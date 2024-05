Η Φιορεντίνα με ανάρτησή της στα social media, αποκάλυψε στους οπαδούς της τη νέα εντός έδρας φανέλα που θα φοράει την επόμενη σεζόν (2024/25).

Η Φιορεντίνα σε συνεργασία με την «Kappa», αποκάλυψε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media τη νέα της εντυπωσιακή εντός έδρας φανέλα για την επόμενη σεζόν.

Με αφορμή την αυριανή (17/5) εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Νάπολι, η οποία θα είναι και η τελευταία στο «Αρτέμιο Φράνκι» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League αποφάσισε να φορέσει τη φανέλα που θα τη συνοδεύει την επόμενη σεζόν (2024/25).

Πολύ πιθανό είναι η Φιορεντίνα να φορέσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση και στον τελικό του Conference League απέναντι στον Ολυμπιακό.

Presenting our new Home Kombat Pro for the 2025 season💜⚜️



“L’anima Viola” embodies the club’s identity. Available tomorrow at https://t.co/oZwJEt2C5l#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/TQGbzbiES5