Σύμφωνα με τον Νικολό Σιρά ο Κώστας Μανωλάς δεν θα συνεχίσει στην υποβιβασμένη Σαλερνιτάνα μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Η Σαλερνιτάνα είναι η πρώτη ομάδα της τρέχουσας Serie A που υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. O Kώστας Μανωλάς υπέγραψε στο κλαμπ του Σαλέρνο στις 9 Φεβρουαρίου, όμως δεν κατάφερε να βοηθήσει στην προσπάθεια της ομάδας να παραμείνει στην κατηγορία.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν πρόκειται να συνεχίσει στη Σαλερνιτάνα την επόμενη σεζόν. Το συμβόλαιο του 32χρονου σέντερ μπακ ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και στη συνέχεια θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.

