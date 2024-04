Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήγε στα δικαστήρια τη Γιουβέντους για οφειλές, δικαιώθηκε και θα πάρει από τους Μπιανκονέρι ακόμα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μπορεί να έχουν περάσει περίπου τρία χρόνια από την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Γιουβέντους με προορισμό τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως οι δυο πλευρές έχουν ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφυγε από το Τορίνο μετά από ρήξη που είχε με τη διοίκηση των Μπιανκονέρι τους οποίους μάλιστα κυνήγησε δικαστικώς για οικονομικές οφειλές.

Ο CR7 δικαιούταν 19.9 εκατομμύρια ευρώ από την περίοδο του Covid-19 και δικαιώθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο. Όπως έγινε γνωστό η Βέκια Σενιόρα θα πρέπει να πληρώσει στον πρώην ποδοσφαιριστή της το 50% των οφειλών της. Με πιο απλά λόγια οι Ιταλοί θα δώσουν στον Πορτογάλο 10 εκατομμύρια ευρώ, συν τους τόκους.

🚨 Cristiano Ronaldo has officially won his legal battle with Juventus over his wage dispute.



Juventus will have to pay Cristiano nearly €10m plus interest. pic.twitter.com/WNFQQGfaGd