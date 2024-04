Ευχάριστα είναι τα νέα για την υγεία του Έβαν Εντικά, ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο αλλά πλέον βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Εφιάλτης τέλος, όπως φαίνεται, για τον Έβαν Εντικά. Το «Φριούλι» πάγωσε όταν ο 24χρονος Γάλλος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από πόνους στο στήθος, με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουντινέζε και τη Ρόμα να διακόπτεται οριστικά.

Ευτυχώς πάντως, ο στόπερ των Τζαλορόσι, αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όπως γνωστοποίησε η Ρόμα, ο Εντικά βρίσκεται εκτός κινδύνου και νιώθει καλύτερα, παρ'ότι θα συνεχίσει να νοσηλεύεται προληπτικά και μέχρι να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος κύκλος εξετάσεων.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! 💪 #ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq

Μάλιστα, τον 24χρονο επισκέφτηκε στο νοσοκομείο και όλη η ομάδα της Ρόμα σε μια πολύ όμορφη κίνηση, δηλωτική του κλίματος των Τζαλορόσι.

