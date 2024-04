Λουίς Αλμπέρτο: «Έχω ήδη ζητήσει να λυθεί το συμβόλαιό μου, δεν θέλω ούτε ένα ευρώ παραπάνω από την Λάτσιο»

Ο Λουίς Αλμπέρτο της Λάτσιο με δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως θα αποχωρήσει από την Λάτσιο στο φινάλε της σεζόν, αφού ζήτησε να λυθεί το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωσή του.

Μετά την άνετη επικράτηση της Λάτσιο με 4-1 επί της Σαλερνιτάνα, που την έφερε σε θέση... βολής από τις ευρωπαϊκές θέσεις, ο Λουίς Αλμπέρτο που αγωνίστηκε ως βασικός για τους πρωτευουσιάνους προανήγγειλε την αποχώρησή του από την ομάδα το καλοκαίρι σε δηλώσεις του στο DAZN ξεκαθαρίζοντας πως έχει ήδη ζητήσει την λύση του συμβολαίου του με την ομάδα.

Ο 31χρονος Ισπανός κεντρικός μέσος ξεκαθάρισε πως οι τελευταίες εβδομάδες ήταν πολύ δύσκολες για κείνον και ότι δεν θέλει πλέον να πάρει ούτε ένα ευρώ από την Λάτσιο. Εκείνος βρίσκεται στην ομάδα από το καλοκαίρι του 2016, όταν είχε αποκτηθεί έναντι 4 εκατ. ευρώ από την Λίβερπουλ κι έκτοτε έχουν φτάσει αρκετές προτάσεις για κείνον στα γραφεία της ιταλικής ομάδας, τις οποίες απέρριψε ο πρόεδρος της ομάδας, Κλαούντιο Λοτίτο.

Αναλυτικά το απόσπασμα αυτό από τις δηλώσεις του:

«Σίγουρα δεν θα είμαι μέλος του πρότζεκτ της ομάδας την επόμενη χρονιά, έχω ήδη ζητήσει από το κλαμπ να λυθεί το συμβόλαιό μου. Μπορώ να πω ειλικρινά πως για μένα οι τελευταίες 2-3 εβδομάδες ήταν δύσκολες λόγω των όσων συνέβησαν. Δεν θέλω να πάρω ούτε ένα ευρώ περισσότερο από την Λάτσιο. Είναι το σωστό να αποχωρήσω από την ομάδα αυτή που μου έχει δώσει τόσα πολλά και να αφήσω τα χρήματα αυτά στο κλαμπ για άλλους παίκτες».

🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Luis Alberto confirms he's LEAVING Lazio! 👋



"I asked for contractual termination at Lazio. The time has come to make room for others. I don't want a single euro anymore, this money can be used for other players." (DAZN) pic.twitter.com/OAYEh8BG7F