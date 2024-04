Η Serie A αποφάσισε να στείλει ένα αντιρατσιστικό μήνυμα στηρίζοντας τους Βλάχοβιτς και Κόστιτς αλλά το τελικό αποτέλεσμα της καμπάνιας της ξεσήκωσε αντιδράσεις.

Ο ρατσισμός δεν λείπει δυστυχώς από τα γήπεδα και στην Ιταλία προσπάθησαν να περιορίσουν τα φαινόμενα ρατσιστικών επιθέσεων ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη.

Σε αυτό το πλάισιο, στο παιχνίδι της Γουβέντους με τη Φιορεντίνα για την 31η αγωνιστική της Serie A, η λίγκα ήθελε να υψώσει ασπίδα προστασίας στους Ντούσαν Βλάχοβιτς και του Φίλιπ Κόστιτς για την τσιγγάνικη καταγωγή τους.

Υπήρχε λοιπόν ένα μπάνερ με το hastag #dontcallmegypsy, και το μήνυμα: «μην με αποκαλείται γύφτο, χρησιμοποιήστε τις σωστές λέξεις»... Όπως ήταν αναμενόμενο η επιλογή αυτών των λέξεων, προκάλεσε αντιδράσεις!

Serie A latest marketing campaign is strange, to say the least. Certainly needs to be done in a more responsbile manner. pic.twitter.com/T8AWjr9gkI