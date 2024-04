Η καρέκλα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι... τρίζει στη Γιουβέντους και από τη Γαλλία αποκαλύπτουν πως το μεγάλο φαβορί για να τον αντικαταστήσει ακούει στο όνομα Τιάγκο Μότα.

Μετρημένες φαίνεται πως είναι οι μέρες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στην τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους. Ο καταποντισμός των τελευταίων εβδομάδων στη βαθμολογία σε συνδυασμό με την κάκιστη εικόνα που παρουσιάζεται στο χορτάρι έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Ιταλό, ο οποίος αναμένεται να αποχαιρετήσει το Τορίνο το καλοκαίρι.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το έγκυρο «Foot Mercato», το οποίο μάλιστα αποκαλύπτει και το μεγάλο φαβορί για αναλάβει την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο. Ο λόγος για τον Τιάγκο Μότα που τη φετινή περίοδο έχει κεντρίσει τα βλέμματα χάρη στην εξαιρετική του δουλειά στη Μπολόνια.

Με αρχές που βασίζονται σε ένα επιθετικό στυλ το οποίο παράγει ελκυστικό ποδόσφαιρο ο Ιταλός έχει οδηγήσει τους Ροσομπλού στην τέταρτη θέση της Serie A και μάχεται για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου!

Σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο οι πρώτες επαφές μεταξύ των δυο πλευρών ήταν θετικές και γόνιμες για συμφωνία, αν και ο Τιάγκο Μότα ξεκαθάρισε πως μέχρι το τέλος της σεζόν θέλει να παραμείνει 100% επικεντρωμένος στη Μπολόνια χωρίς αποσπάσεις.

