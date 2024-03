Ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, Φραντσέσκο Ατσέρμπι, αθωώθηκε από τις κατηγορίες για ρατσιστική επίθεση κατά του Ζουάν Ζεσούς της Νάπολι, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία εις βάρος του.

Στο κενό έπεσαν οι κατηγορίες εις βάρος του Φραντσέσκο Ατσέρμπι για ρατσιστική επίθεση κατά του Ζουάν Ζεσούς σε ντέρμπι της Ίντερ με τη Νάπολι. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός φερόταν να είχε αποκαλέσει «νέγρο» τον στόπερ των Ναπολιτάνων και «κόπηκε» από τις κλήσεις της τελευταίας αποστολής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Όπως έγινε γνωστό ο Ιταλός αθλητικός δικαστής, Ζεράρδο Μασταρντρέα, απάλλαξε τον 36χρονος σέντερ μπακ από τις κατηγορίες, καθώς έκρινε πως δεν υπήρχαν επαρκή ενοχοποιητικά στοιχεία. Εφόσον ο Ατσέρμπι είχε καταδικαστεί κινδύνευε μέχρι και με αποκλεισμό δέκα αγωνιστικών.

🚨 Official: Serie A sports judge decides against any sanction in allegations of racism involving Inter’s Francesco Acerbi and Napoli’s Juan Jesus.



No sanction, Serie A statement reports. pic.twitter.com/g9SIWLtiWC