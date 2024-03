Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο αρχηγός της Λάτσιο Τσίρο Ιμόμπιλε δέχθηκε φραστική επίθεση από οπαδούς της ομάδας ενώ πήγαινε στο σχολείο του γιου του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, αυτή την Παρασκευή (15/03).

Η Λάτσιο βρίσκεται σε κρίση. Ο αποκλεισμός από το Champions League έφερε την αιφνιδιαστική παραίτηση του Μαουρίτσιο Σάρι και τα σύννεφα πάνω από τη γαλάζια πλευρά της Ρώμης έχουν φέρει νεύρα στις τάξεις των οπαδών. Μάλιστα ορισμένοι εξ' αυτών ξέφυγαν και επιτέθηκαν σε ένα από τα είδωλά τους, τον αρχηγό της ομάδας Τσίρο Ιμόμπιλε.

Όπως μετέσωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων,ο Ιταλός διεθνής δέχθηκε φραστική επίθεση και σπρωξίματα από τους οπαδούς της Λάτσιο ενώ πήγαινε στο σχολείο του 4χρονου γιου του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, αυτή την Παρασκευή (15/03). Ως αποτέλεσμα, ο 34χρονος αποφάσισε να καταθέσει μήνυση κατά... του ιταλικού Τύπου τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο για αυτή την επίθεση, επειδή αναφέρθηκε σε ενδεχόμενη εμπλοκή του στην αποπομπή του προπονητή του Μαουρίτσιο Σάρι.

«Όλα αυτά, δυστυχώς, ακολουθούν την υποκίνηση μίσους που ενθαρρύνει μέρος του Τύπου και οι δημοσιογράφοι μέσω των κοινωνικών τους δικτύων που διαδίδουν κίνητρα μίσους κατά του Ιμόμπιλε, αναφέροντας γεγονότα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», αποκάλυψαν οι δικηγόροι του παίκτη πριν συνεχίσουν: «Οι δηλώσεις είναι σοβαρά συκοφαντικές και ως εκ τούτου επιβλαβείς για την εικόνα του, επαγγελματική και προσωπική, και θα τεθούν υπόψη του αρμόδιου δικαστή».

Quando deixava o filho de quatro anos na escola, junto da esposa, Ciro Immobile, o capitão e maior artilheiro na história da Lazio, foi agredido por torcedores do clube.



De acordo com a imprensa europeia, em comunicado, os advogados do atleta citam agressão "física" e "verbal" e… pic.twitter.com/BBk0RfvVbA