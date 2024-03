Ο Μαουρίτσιο Σάρι ήταν σε δύσκολη θέση στη Λάτσιο και αποφάσισε μόνος του να βάλει τέλος στη συνεργασίας τους.

Τίτλοι τέλους αναμένεται να πέσουν στη συνεργασία του Μαουρίτσιο Σάρι με τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός βρισκόταν σε δύσκολη θέση και σύμφωνα με το «Sportmediaset» ο πολύπειρος κόουτς υπέβαλε την παραίτηση του στη διοίκηση των Ρωμαίων.

Η απόφαση αυτή προήλθε μετά την εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε, η οποία ήταν και η τέταρτη διαδοχική ήττα για τους Λατσιάλι σε όλες τις διοργανώσεις. Η επιλογή του Σάρι προήλθε έπειτα από την απόφαση της διοίκησης να εφαρμόσει «ritiro» (μάντρωμα), ενόψει του αγώνα με τη Φροζινόνε.

🚨 Maurizio Sarri has resigned as manager of Lazio. 👋



