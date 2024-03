H οικονομική αστυνομία της Ιταλίας έκανε «ντου» στα γραφεία της Μίλαν έπειτα από εισαγγελική εντολή λόγω έρευνας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ματς. Kινδυνεύoyn με αφαίρεση βαθμών οι Ροσονέρι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της εισαγγελίας για την αλλαγή ιδιοκτησίας της Μίλαν, έπειτα από την πώληση των μετοχών της Elliot στη RedBird. Η Red Bird είχε δανειστεί 600 εκατομμύρια ευρώ από την ίδια την Elliott για να αγοράσει τις μετοχές, προκαλώντας εισαγγελική παρέμβαση.

Στις 31 Αυγούστου οι Μιλανέζοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της πώλησης από την Elliott στην RedBird Capital Partners αντί 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και περίπου πέντε μήνες αργότερα άνοιξε θέμα για την διαφάνεια της αγοραπωλησίας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας προήλθε από καταγγελία της εταιρείας Blue Skye, η οποία κατείχε ένα μειοψηφικό πακέτο μετοχών.

Πρόκειται για μια έρευνα που έχει επεκταθεί από τις ΗΠΑ μέχρι το Λουξεμβούργο, ενώ όπως αναφέρει η La Repubblica η οικονομική αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Μίλαν έπειτα από εισαγγελική εντολή λόγω έρευνας για την πραγματική ιδιοκτησία του κλαμπ.

