Σπαραλιάζει όποιον βρίσκει μπροστά της, έχει έντεκα νίκες σε έντεκα παιχνίδια και έχει κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Champions League. Η Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ιταλία και είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του 2024 στην Ευρώπη.

Μια ακόμη τεσσάρα είχε το... μενού για την Ίντερ το βράδυ της Τετάρτης. Η ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι έκανε... πλάκα στην Αταλάντα και την διέλυσε με 4-0, κάνοντας ένα ακόμα βήμα για το Scudetto. Χωρίς να παίξει με τη φωτιά, χωρίς να ξεκουράσει ποδοσφαιριστές, ο Σιμόνε Ιντζάγκι έβαλε στο «τερέν» τα μεγάλα του «όπλα» και... έριξε την τέταρτη συνεχόμενη τεσσάρα στο πρωτάθλημα, αυξάνοντας τη διαφορά από τη Γιουβέντους στους 12 βαθμούς μετά από 26 αγωνιστικές.

Η Ίντερ ήταν το φαβορί πριν από το ξεκίνημα της σεζόν για το φετινό πρωτάθλημα της Serie A. Οι «νερατζούρι» ωστόσο το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Όχι μόνο επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί, αλλά οδεύουν για έναν περίπατο. Έπειτα από 26 αγωνιστικές, η Ίντερ βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με μεγάλη άνεση, παίζοντας μάλιστα με διαφορά το καλύτερο ποδόσφαιρο από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα.

Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν και τα... μάτια. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, η Ίντερ έχει πετύχει 16 γκολ. Τέσσερα γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα παιχνίδια με παθητικό μόλις δύο τέρματα. 4-2 με τη Ρόμα, 4-0 με τη Σαλερνιτάνα, 4-0 με τη Λέστε και 4-0 με την Αταλάντα.

Inter’s last four Serie A games: ➖ 4-2 win vs. Roma ➖ 4-0 win vs. Salernitana ➖ 4-0 win vs. Lecce ➖ 4-0 win vs. Atalanta They have a +55 goal difference. Sheesh 😳 pic.twitter.com/yz7SVhgROp

Το 2024 δεν θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί καλύτερα για την Ίντερ. Η ομάδα του Ιντζάγκι είναι δεδομένα αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης. Σε έντεκα παιχνίδια μέσα στο νέο έτος, η Ίντερ μετράει έντεκα συνεχόμενες νίκες, έχοντας πετύχει 30 γκολ σε αυτό το διάστημα και έχοντας δεχτεί μονάχα τέσσερα.

Με νίκες απέναντι σε ομάδες όπως τη Γιουβέντους, τη Ρόμα, τη Νάπολι αλλά και την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Οι «νερατζούρι» είναι... on fire και σκορπούν τρόμο, τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά, με τον Ιντζάγκι να έχει βρει τρομερή ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές.

Σε 26 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, η Ίντερ μετράει 22 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. διαθέτοντας μέχρι στιγμής την καλύτερη επίθεση με 67 γκολ ενεργητικό, αλλά και την καλύτερη άμυνα με μόλις 12 γκολ παθητικό. Η διαφορά τερμάτων έχει φτάσει στο απίστευτο +55, την ώρα που η 2η Γιουβέντους έχει +22!

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός, ότι μετά από 26 αγωνιστικές η Ίντερ έχει την 2η καλύτερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία της Serie A με 67 βαθμούς, πίσω μόνο από τους 72 που είχε συγκεντρώσει τη σεζόν 2018/19 η Γιουβέντους. Οι «νερατζούρι» κυνηγάνε το απόλυτο ρεκόρ βαθμών το οποίο κατέχει η Γιουβέντους η οποία είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με 102 βαθμούς τη σεζόν 2013/14 με τον Αντόνιο Κόντε στον πάγκο.

📊 Inter are currently on 69 points in 26 games, which is the second best all-time performance in Serie A at this point of the season, after the 72 points of Juve in 18-19.



We could actually match or beat Conte's record breaking 13-14 season with Juve (102 points) 👀 pic.twitter.com/klyQWSDAmf