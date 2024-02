Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» η Γιουβέντους συμφώνησε με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς για νέο συμβόλαιο, με ισχύ έως το 2028.

Κάτοικος Τορίνο για ακόμα μια τετραετία αναμένεται να μείνει ο Ντούσαν Βλάχοβιτς. O 24χρονος σέντερ φορ έχει συμβόλαιο με τη Γιουβέντους μέχρι το 2026, όμως σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» οι Μπιανκονέρι συμφώνησαν με την πλευρά του Σέρβου για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει διάρκεια για μια τετραετία, ήτοι έως το 2028.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ ο Βλάχοβιτς θα αμοίβεται με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Την άνοιξη αναμένεται η συνάντηση του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή, Ντάρκο Ρίστιτς, με τον με τον αθλητικό διευθυντή του κλαμπ, Κριστιάνο Τζούντολι, για ν απέσουν οι υπογραφές.

