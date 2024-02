Η Ίντερ διέλυσε την Λέτσε, εκτός έδρας, με 4-0 και έφτασε τις επτά διαδοχικές νίκες στη Serie A. Δυο γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έφτασε τα 101 στη Serie A.

Από... τεσσάρα σε τεσσάρα «πετάει» η Ίντερ! Οι Μιλανέζοι μετά το 4-2 επί της Ρόμα και το 4-0 κόντρα στη Σαλερνιτάνα συνέντριψαν τη Λέτσε εκτός έδρας με 4-0 και πανηγύρισαν έβδομο διαδοχικό τρίποντο στη Serie A. Στο +9 από τη δεύτερη Γιουβέντους οι Νερατζούρι, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο. Τα 101 γκολ σε επίπεδο Serie A έφτασε ο Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η Ίντερ χρειάστηκε 15 λεπτά για να πάρει «κεφάλι» στο σκορ. Ο Αλσάνι έκανε την κάθετη πάσα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες κοντρόλαρε την μπάλα και εκτέλεσε για το 0-1. Στο δεύτερο μέρος οι Μιλανέζοι βρήκαν δυο γκολ σε διάστημα δύο λεπτών και επι της ουσίας «τελείωσαν» το ματς.

Στο 54' ο Σάντσες γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Φρατέζει με πλασέ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Στο 56' ο σκόρερ του δεύτερου γκολ έγινε δημιουργός, καθώς έκανε τη σέντρα και ο Λαουτάρο με προβολή από κοντά πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έσπασε το «φράγμα» των 100 στο Καμπιονάτο. Στο 68' ο Ντιμάρκο εκτέλεσε κόρνερ και ο Ντε Φράι με κεφαλιά έκανε το τελικό 4-0.

Lautaro Martínez scored his 100th and 101st Serie A goals.



He leads the league with 22 this season.



🔥 pic.twitter.com/YPtaTP65MC