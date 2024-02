Η Γιουβέντους τα χρειάστηκε, αλλά τελικά λύγισε την Φροζινόνε με 3-2 γκολ του Ρουγκάνι στο 90+5' και επανήλθε στις νίκες μετά από τέσσερα ματς.

Η Γιουβέντους έφτασε στη νίκη πολύ δυσκολότερα απ' ότι περίμενε απέναντι στην Φροζινόνε, αφού κέρδισε με 3-2 την ομάδα του Ντι Φραντσέσκο χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Ρουγκάνι στην τελευταία φάση του αγώνα. Κάπως έτσι η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι μείωσε στους έξι βαθμούς την απόστασή της από την κορυφή, αλλά έχει δύο παιχνίδια παραπάνω από την πρώτη Ίντερ.

Οι «μπιανκονέρι» κατόρθωσαν να ανοίξουν το σκορ πολύ νωρίς στο παιχνίδι με τον Βλάχοβιτς να σκοράρει μόλις στο 3ο λεπτό και να «στρώνει» έτσι τον δρόμο για μία εύκολη επικράτηση για τη ομάδα του. Ωστόσο τελικά η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.

Η Φροζινόνε κατόρθωσε όχι μόνο να ισοφαρίσει σχετικά γρήγορα, χάρη σε δυνατή κεφαλιά του Τσεντίρα, από την σέντρα του Ζορτέα στο 14ο λεπτό, αλλά και να φέρει... τούμπα το παιχνίδι με το τέρμα που σημείωσε ο Μπρεσιανίνι στο 27ο λεπτό.

Η Γιουβέντους, που έχασε και τον Ραμπιό στο 29' με τραυματισμό (μπήκε ο Αλκαράζ στην θέση του) έβγαλε κι εκείνη αντίδραση μετά τα δύο γκολ που δέχθηκε από τους φιλοξενούμενους, με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς να παίρνει και πάλι το... όπλο του και να ισοφαρίζει στο 32ο λεπτό. Η «μεγάλη κυρία» δεν κατάφερε κάτι παραπάνω στο πρώτο μέρος με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα υπήρχε μόνο η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Η Γιουβέντους δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως δυσκολευόταν να τις αξιοποιήσει, πετυχαίνοντας ένα τρίτο γκολ, που πιθανότατα θα της έδινε και τη νίκη. Χρειάστηκε να φτάσει στην τελευταία φάση του αγώνα στο 90+5', ώστε να πετύχει το τέρμα που έψαχνε.

Λυτρωτής των «Μπιανκονέρι» ήταν ο Ντανιέλε Ρουγκάνι που σκόραρε με ωραίο τελείωμα, έπειτα από ασίστ του Βλάχοβιτς, χαρίζοντας τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα.

Η νίκη αυτή βοήθησε, πέρα από την ίδια την ομάδα και τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, αφού πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ καταφέρνοντας να γίνει ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Serie A, που έσπασε το φράγμα των 1.000 κερδισμένων βαθμών στην καριέρα του. Με τη σημερινή του νίκη έφτασε τους 1.002 βαθμούς έχοντας κερδίσει 301 παιχνίδια και μετρώντας ακόμη 99 ισοπαλίες και 96 ήττες.

1002 - Massimiliano #Allegri is the first coach in the #SerieA history (since 1929/30) able to reach the milestone of 1000+ points (1002 - considering real points, therefore 2 before the 1994/95 season) thanks to 301 wins, 99 draws and 96 defeats. Legendary.#JUVFRO pic.twitter.com/Epst5aPGCc