Αριάνα Μιχαΐλοβιτς: «Η Μπολόνια συνέχισε να πληρώνει τον Σίνισα ακόμα και μετά το θάνατό του»

Η σύζυγος του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, Αριάνα, αποκάλυψε πως η Μπολόνια δεν σταμάτησε να πληρώνει τους μισθούς του συζύγου της ακόμα και μετά τον θάνατο του.

Στις 16 Δεκεμβρίου του 2022 ο σπουδαίος Σίνισα Μιχαΐλοβιτς έφυγε από τη ζωή στα 53 του χρόνια, μετά από γενναία μάχη χρόνων με τη λευχαιμία. Μια μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο της Ιταλίας, το οποίο «υπηρέτησε» τόσο ως προπονητής όσο και ως ποδοσφαιριστής.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του και παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας του ο Μιχαΐλοβιτς ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του ως κόουτς της Μπολόνια, όμως τρεις μήνες πριν φύγει από τη ζωή οι Ροσομπλού τον αποδέσμευσαν και προχώρησαν στην πρόσληψη του Τιάγκο Μότα.

Όπως αποκάλυψε η σύζυγος του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, Αριάνα, σε συνέντευξη της στη «Messaggero» παρά την αποχώρηση του η Μπολόνια τήρησε το deal τους και συνέχισε να πληρώνει τους μισθούς του, ακόμα και μετά τον θάνατο του, σε μια κίνηση στήριξης προς την οικογένεια του.

Sinisa Mihajlovic’s wife, Arianna, reveals Bologna continued paying their former coach’s salary after his death and until the end of their deal. ❤️👏 https://t.co/hweI8Squ4n #Bologna #Calcio #SerieA #Mihajlovic