Μια «ανάσα» από τη Βερόνα βρίσκεται ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, Κάρολ Σβιντέρσκι.

Ο Κάρολ Σβιντέρκι αναμένεται να φτάσει στην Ιταλία τις επόμενες ώρες, για να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ της Βερόνα και της Σάρλοτ για την παραχώρηση του Πολωνού.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει από τη Βόρεια Καρολίνα στη Βερόνα, για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ιταλική ομάδα.

Υπενθυμίζουμε πως το μεταγραφικό παζάρι στην Ιταλία ολοκληρώνεται σήμερα (1/2), με την ομάδα του Μάρκο Μπαρόνι να προσπαθεί να ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες στη θέση του φορ.

🚨Hellas Verona have seal a deal to sign 27-y/o poland - Charlotte center forward Karol Świderski. #HVFC #Transfers #DeadlineDay



Świderski o his way from North Carolina to Verona right now to undergo medical and sign contract as new verona player. pic.twitter.com/vUzB400rqA