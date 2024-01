Ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους θα πρέπει να θεωρείται ο Αργεντίνος 21χρονος μέσος της Σαουθάμπτον, Κάρλος Αλκαράζ. Δανεικός με ρήτρα 40 εκατομμυρίων.

Μεταγραφή με φόντο το μέλλον αλλά και το παρόν για τη Γιουβέντους. Οι «μπιανκονέρι» τα έχουν βρει σε όλα με τη Σαουθάμπτον για την απόκτηση του 21χρονου χαφ, Κάρλος Αλκαράζ!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ιταλική ομάδα έκλεισε οριστικά τη συμφωνία με τους Άγγλους και μέσα στη μέρα ο Αργεντίνος χαφ θα μεταβεί στο Τορίνο για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της υπόθεσης και να ανακοινωθεί. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που ήθελαν πολλά μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, με τη Γιουβέντους ωστόσο να κερδίζει τη μάχη, παρότι η Σαουθάμπτον τον απέκτησε μόλις το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, η «γηραιά κυρία» θα αποκτήσει τον Αλκαράζ με τη μορφή δανεισμού, καθώς οι δύο ομάδες συμφώνησαν και στη μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς, η οποία θα φτάσει περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον η Γιουβέντους την ενεργοποιήσει το ερχόμενο καλοκαίρι.

🚨⚪️⚫️ Carlos Alcaraz to Juventus, here we go! Argentinian midfielder on his way to medical — taking place in London as expected.



Waiting for VISA now and then travel to Turin in the next 24h. 🇦🇷



↪️ Juve will pay loan fee plus buy option NOT mandatory, more than €40m package. pic.twitter.com/xQB64MVsOS