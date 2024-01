Η Νάπολι συμφώνησε με την Άστον Βίλα για τον εξάμηνο δανεισμό του Βέλγου αμυντικού χαφ, Λεάντερ Ντεντόκερ, με το deal να περιλμβάνει οψιόν αγοράς.

Ποδοσφαιριστής της Νάπολι πρέπει να θεωρείται ο Λεάντερ Ντεντόκερ. Οι πρωταθλητές Ιταλίας συμφώνησαν με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του Βέλγου αμυντικού χαφ, ο οποίος θα περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά την Τετάρτη (24/1). Η συμφωνία περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους, εννέα εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δεν θα είναι υποχρεωτική.

Ο 28χρονος αγωνίζεται κυρίως στο «6» αλλά μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «8» όσο και στο κέντρο της άμυνας. Ο 32χρονος μετράει 15 εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Ουνάι Έμερι την τρέχουσα σεζόν και έχει σκοράρει μια φορά. Η Βίλα τον αγόρασε από τη Γουλβς το Σεπτέμβριο του 2022 αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨🔵🇧🇪 Leander Dendoncker to Napoli, here we go! Loan deal agreed between Napoli and Aston Villa.



Understand buy option clause in June will be worth €9m — not mandatory.



Medical booked on Wednesday for the Belgian midfielder.



↪️ Napoli will now focus on Nehuén Pérez deal. pic.twitter.com/aetpKyLipx