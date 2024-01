Μουρίνιο για τους οπαδούς της Ρόμα: «Είναι οι καλύτεροι γιατί έχουν τον Χάρι Πότερ στον πάγκο»

Ακόμα μια τρομερή ατάκα από τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος χαρακτήρισε τον εαυτό του ως.... Χάρι Πότερ στον πάγκο της Ρόμα.

Παλιά μου τέχνη κόσκινο οι τρομερές ατάκες για τον Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος έχει ένα... πλούσιο πορτοφόλιο με δηλώσεις που χαράχθηκαν στην ιστορία και κάθε φορά σκαρφίζεται και από κάτι καινούριο για να τραβήξει την προσοχή.

Αυτή τη φορά άντλησε έμπνευση από τα διάσημα βιβλία της J.K Rowling με πρωταγωνιστή τον Χάρι Πότερ, θέλοντας να εξηγήσει τη σχέση των οπαδών της Ρόμα με τον ίδιο.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος συνέκρινε τον εαυτό του με τον νεαρό μάγο στο σύμπαν της Rowling, σε μια ατάκα που κέρδισε την αγάπη και την προσοχή των social media.

«Οι οπαδοί της Ρόμα είναι οι καλύτεροι που έχω δει. Ο προπονητής τους είναι ο Ζοσέ ''Χάρι Πότερ'' Μουρίνιο και ανεβάζει τις προσδοκίες. Δεν ξέρω πόσα ντέρμπι έχω παίξει, ίσως 150 με 200, αλλά πάντα είναι ξεχωριστά. Έχω νικήσει, έχω έρθει ισοπαλία, έχω χάσει, πάντα με μια διαφορετική εμπειρία.

Πάντα κατανοούσα ότι για έναν οπαδό της Τσέλσι ένα ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι δεν θα είναι ποτέ το ίδιο με το αντίστοιχο κόντρα στην Άρσεναλ. Όπως για έναν οπαδό της Ίντερ, ένας ματς κόντρα στη Ρόμα δεν είναι το ίδιο όπως απέναντι στη Γιουβέντους.

Καταλαβαίνω τι σημαίνει ντέρμπι, το ματς που παίξαμε ήταν σημαντικό» ανέφερε χαρακτηριστικά μετά τον αποκλεισμό από τη Λάτσιο στα προημιτελικά του Coppa Italia.

Jose Mourinho referred to himself as "Harry Potter" because he's raised fans' expectations to what Roma can achieve 🪄 pic.twitter.com/O6N6XI27JF