Επιμένουν τα ιταλικά Μέσα για την πιθανή συνεργασία Αντόνιο Κόντε με Μίλαν την επόμενη σεζόν.

Συνεχίζουν να κυκλοφορούν έντονες φήμες σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος προπονητής της Μίλαν όταν έρθει η στιγμή να χωρίσουν οι δρόμοι της με τον Στέφανο Πιόλι.

Κάποια ονόματα αναφέρθηκαν στον ιταλικό Τύπο. Από τον Τιάγκο Μότα της Μπολόνια μέχρι τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι της Μπράιτον, ωστόσο, ένα από τα πιο καυτά ονόματα είναι ο Αντόνιο Κόντε και η Sportitalia είναι ανένδοτη ότι ο Ιταλός θέλει να προπονήσει τη Μίλαν.

Σύμφωνα μάλιστα με τον δημοσιογράφο Μικέλε Κρισιτιέλο, αν η Μίλαν έχει κάποια υπαρκτή επιλογή για να αντικαταστήσει τον Πιόλι, αυτή θα ήταν ο Αντόνιο Κόντε.

🚨 Insistent rumors about Antonio Conte taking over Milan in the summer but Pioli is calm and only thinks about the present. A decision will be made in spring



